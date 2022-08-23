CIES спрогнозировали, как будет выглядеть таблица Серии А по итогам сезона 2022/23

Международный центр спортивных исследований, известный под инициалами CIES, опубликовал свой прогноз на сезон 2022/23 для топ-5 чемпионатов.

Прогнозы были сделаны исходя из статистики, которая учитывает результаты команд в двух предыдущих сезонах, опыт состава и траты клубов на трансферном рынке.

По прогнозам CIES, «Интер» станет единственным новым чемпионов в пяти главных лигах, обойдя «Милан». Последнее место в тройке лучших займет «Наполи». «Ювентус» попадет в зону Лиги чемпионов, оказавшись лишь на четвертой строчке Серии А. «Аталанта» и «Рома» отправятся в Лигу Европы, а «Лацио» - в Лигу конференций.

Аутсайдерами по итогам сезона станут «Лечче», «Салернитана» и «Кремонезе», им придется вернуться в Серию Б.

Вот как будет выглядеть итоговая таблица чемпионата Италии согласно CIES.