Хави включил Депая в состав на матч против «Реал Сосьедада». Трансфер в «Ювентус» отменяется?

В последние дни у «Ювентуса» беда с трансферами. Например, туринцы надеялись продать Рабьо в «МЮ», но «красные дьяволы» подписали Каземиро, за которым, к слову, «Ювентус» тоже охотился.

«Бьянконери» вели переговоры о трансфере Мемфиса Депая из «Барселоны», но камнем преткновения стала слишком высокая зарплата, которую хочет получать голландец.

Сегодня Хави как бы намекнул на то, что все еще хочет видеть Мемфиса в команде. Тренер включил Депая в заявку на матч «Барселоны» против «Реал Сосьедада».

Такой выбор Хави, мягко говоря, идет вразрез со всевозможными слухами о скором трансфере голландца.

Как думаете, перейдет ли Депай в «Ювентус»? Или он все же останется в «Барсе»? Делитесь мнением в комментариях!