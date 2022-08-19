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Ди Мария не включил Роналду и Неймара в пятерку своих лучших товарищей по команде

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Анхель Ди Мария назвал пять лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл.

Аргентинец поставил своего товарища по сборной, Лионеля Месси, на первое место, Марко Верратти – на второе, а Златан Ибрагимович расположился на третьей строчке личного рейтинга Анхеля. 

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Четвертое место занял Лука Модрич, а замыкает пятерку Тони Кроос. Ди Мария играл с ними за мадридский «Реал».

Примечательно, что в список не вошли Неймар и Криштиану Роналду. Анхель объяснил, почему его бывший коллега по «королевскому клубу» не попал в топ:

«Я мог бы включить его в список, но ему нужно много игрового пространства, а я предпочитаю игроков, которые могут проявить себя на небольшой части поля, таких как Лео, Верратти или Модрич».

Как вам топ Анхеля?

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