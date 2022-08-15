Опять травма? Ди Мария покинул поле, держась за пах. На его лице была гримаса боли

Дебютный матч Анхеля Ди Марии закончился на 66-й минуте.

В первом тайме аргентинец забил классный гол, а уже в середине второй половины встречи попросил замену. Анхель коснулся паха на уровне левой приводящей мышцы и тут же попросил убрать его с поля. В ближайшее время обязательно будет проведен медицинский осмотр для выявления степени серьезности повреждения аргентинца.

Момент, после которого Ди Мария попросил замену:

Вместо Анхеля на поле появился Миретти. Остается надеяться, что повреждение Ди Марии несерьезное. В лазарете «Юве» и без этого слишком много людей.