📸Ди Мария забил свой первый гол за «Ювентус». Показываем, как это было

«Ювентус» проводит свой первый матч в новом сезоне Серии А. «Бьянконери» принимают у себя в гостях «Сассуоло».

С первых минут встречи на поле появились новички – Бремер и Ди Мария. Дебют аргентинца получился просто замечательным. Анхель сумел забить в первом же матче за новую команду.

На 26-й минуте Алекс Сандро забросил мяч на Ди Марию, который находился примерно на углу вратарской. Аргентинец умудрился идеально подстроиться под мяч и в касание забить, не оставляя вратарю ни единого шанса. Взгляните:

Один фанат написал в Твиттере: «Этот парень не нуждается в представлении!»

Точнее и не скажешь.