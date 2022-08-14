Перейдет ли Депай в «Ювентус»? Испанские СМИ сообщили дату прибытия Мемфиса в Турин

По сообщению испанской газеты Mundo Deportivo, Депай получил от «Барселоны» зеленый свет на расторжение контракта, в то время как представители игрока вели переговоры с «Ювентусом» о подписании двухлетнего соглашения.

Сейчас ожидается официальное объявление трансфера, форвард может приземлиться в Турине уже во вторник. Журналист издания Relevo Маттео Моретто сообщает, что в «Юве» голландец будет получать 7 млн евро в год. По данным источника, «Ювентус» рассчитывает, что каталонский клуб отпустит Депая бесплатно или продаст его за символическую цену.

«Ювентус» планирует, что Депай станет дублером Влаховича. Мемфис ― сильный игрок, многие помнят, как он потрепал нервишки «бьянконери» в 2020 году, когда выступал за «Лион» в Лиге чемпионов.

Депай перешел в «Барселону» из французского клуба летом 2021 года на правах свободного агента.