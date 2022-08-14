Туринская Старушка
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«Это футбольное безумие»: заявления Аллегри привели в ярость фанатов «Ювентуса»

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Недавно Массимилиано Аллегри заявил, что «Ювентусу» не нужно покупать новых крайних защитников даже после того, как Пеллегрини был отдан в аренду.

Слова тренера на пресс-конференции всколыхнули болельщиков: «Кем заменить Пеллегрини? У нас четыре крайних защитника, в том числе Де Шильо и Данило, которые могут играть как справа, так и слева».

Это заявления Аллегри привело фанатов клуба в ярость, ведь они хотят видеть победоносный «Ювентус» после двух разочаровывающих сезонов. Делимся некоторыми комментариями болельщиков:

Emanuela: «Что за клоунский тренер».

Marko: «Еще один провальный год, пора начинать готовиться».

Alb: «У нас есть четыре крайних защитника, лишь один из которых, можно сказать, приличный, остальные даже не знают, что такое роль крайнего защитника».

Carlo: «Но если Данило тоже может играть слева, почему клуб упустил Молину? Это была бы хорошая линия, эх».

Gino: «Это футбольное безумие...у нас нет защитника достойного уровня... у нас просто худшие защитники Европы, я не шучу, к тому же, они всегда травмированы...левый защитник просто необходим».

Lampo: «В прошлом году у нас были те же крайние защитники, но Пеллегрини (по тем или иным причинам) провел на поле половину сезона».

А что думаете вы? Нужен ли «Юве» новый крайний защитник?

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