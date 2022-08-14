«Интер», «Милан» и «Ювентус» всегда будут бороться за титул». Ди Натале рассуждает о гонке в Серии А

Антонио ди Натале не считает «Ювентус» фаворитом на победу в Серии А в этом сезоне.

«Бьянконери» усилили состав в летнее трансферное окно и могут усилить его еще.

Макс Аллегри выигрывал Серию А пять раз подряд во время своего первого этапа у руля «Ювентуса». Болельщики ждут, что он снова приведет команду на вершину чемпионата, хотя в прошлом сезоне результаты «Юве» не оправдали ожиданий.

Сейчас туринский клуб не единственный, кто укрепил свой состав. «Интер», «Милан» и «Рома» не сидели без дела, и Ди Натале считает, что именно команда Жозе Моуринью готова к сезону лучше всех.

«По моему мнению, у «Ромы» больше всего шансов на победу в Серии А. Разумеется, «Ювентус», «Интер» и «Милан» всегда будут бороться за титул, но учитывая составы и атмосферу в командах, я считаю, что именно «Рома» добьется успеха», - цитирует Ди Натале Il Bianconero.