Туринская Старушка
Блог

«Интер», «Милан» и «Ювентус» всегда будут бороться за титул». Ди Натале рассуждает о гонке в Серии А

Антонио Ди Натале Антонио Ди Натале
Ювентус Ювентус
Клубы
Футбол Футбол

Антонио ди Натале не считает «Ювентус» фаворитом на победу в Серии А в этом сезоне.

«Бьянконери» усилили состав в летнее трансферное окно и могут усилить его еще.

Макс Аллегри выигрывал Серию А пять раз подряд во время своего первого этапа у руля «Ювентуса». Болельщики ждут, что он снова приведет команду на вершину чемпионата, хотя в прошлом сезоне результаты «Юве» не оправдали ожиданий.

Сейчас туринский клуб не единственный, кто укрепил свой состав. «Интер», «Милан» и «Рома» не сидели без дела, и Ди Натале считает, что именно команда Жозе Моуринью готова к сезону лучше всех.

«По моему мнению, у «Ромы» больше всего шансов на победу в Серии А. Разумеется, «Ювентус», «Интер» и «Милан» всегда будут бороться за титул, но учитывая составы и атмосферу в командах, я считаю, что именно «Рома» добьется успеха», - цитирует Ди Натале Il Bianconero.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные