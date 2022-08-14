Суперкомпьютер предсказывает победителя Серии А и провальный сезон для «Ювентуса»

Суперкомпьютер Five Thirty Eight представил как может выглядеть финал сезона 2022\23 в Серии А: согласно прогнозу, «Ювентус» Макса Аллегри должен занять только седьмую строчку в чемпионате.

Давайте рассмотрим прогноз Суперкомпьютера подробнее:

«Милан» считается главным конкурентом «Интера» Индзаги, их шансы на победу оцениваются в 17%, а вероятность успеха «нерадзурри» - в 36%, несмотря на большое количество пропущенных мячей в товарищеских матчах.

Тройку лидеров замыкает «Наполи», который ослаб после ухода сильных игроков. Далее идет «Аталанта», «Рома» и «Лацио».

Суперкомпьютер FiveThirtyEight также рассчитал шансы на выход в следующую Лигу чемпионов топов Серии А: у «Интера» 78%, у «Милана» 59%, у «Наполи» 49%, у «Аталанты» 42% и у «Юве» всего 29%.

Как работает этот алгоритм? Существует индекс SPI или Soccer Power Index, система оценки всех расстановок, которая постоянно обновляется.

Благодаря ей можно оценить общую стоимость команды. Перед началом сезона для SPI действуют два функциональных фактора, а именно оценки, относящиеся к итогам предыдущего года и рыночная стоимость, основанная на данных Transfertmarkt.

Этот индекс обновляется в течение сезона с учетом фактических результатов, а также показателей атаки и обороны на основе забитых и пропущенных голов.