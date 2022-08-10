Сладкая месть Депая за отобранную «девятку»: в случае трансфера в «Ювентус» «Барса» не получит за него ни цента

Переход в туринский клуб почти завершен.

«Ювентус» серьезно настроен подписать Мемфиса Депая из «Барселоны» до конца этой недели. По словам Фабрицио Романо, «Юве» уже обсуждает двухлетний контракт с агентом игрока.

Вот что интересно: Романо утверждает, что Мемфис в любом случае покинет «Барселону» в качестве свободного агента. Его контракт с «Барселоной» будет расторгнут, если голландец одобрит предложение «Ювентуса».

Если это произойдет, Мемфис покинет Барселону бесплатно! Это означает, что «Барса» не заработает никаких денег на его уходе – хотя ранее обсуждался гонорар в размере 20 миллионов евро, клуб лишь сократит зарплатную ведомость благодаря уходу Мемфиса.

Стоит отметить, что прошлым летом Депай перешел в «Барселону» из «Лиона» в качестве свободного агента.