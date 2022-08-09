«Ювентус» должен дать Аллегри более опытных игроков, если хочет сохранить его на посту

Бывший игрок «Торино» Массимо Брамбати считает, что «Ювентус» должен укомплектовывать команду более опытными игроками, если хочет сохранить Макса Аллегри на посту тренера.

Аллегри часто критикуют за то, что он не дает шанс развиваться молодым игрокам. Не секрет, что итальянский специалист предпочитает использовать более опытных футболистов, они лучше подходят для его системы и знают, что делать.

«Ювентус» усилил состав, вернув Поля Погба и подписав Анхеля Ди Марию с Глейсоном Бремером. Это опытные игроки, но тренеру также придется полагаться на Николо Равеллу и Николо Фаджоли, если клуб не подпишет новых полузащитников.

Бамбати думает, что в отношении Аллегри такой подход нелогичен.

«Если вы берете Аллегри, то не можете давать ему Ровеллу, Миретти, Фаджоли, которым еще надо расти. Да, клуб подписал Ди Марию, Бремера и Погба, но нужны еще усиления такого плана», - цитирует Брамбати Tuttomercatoweb.