«Какое счастье, что он остался в нашем чемпионате»: «Рома» разгромила «Шахтер», а болельщики «Ювентуса» скучают по Дибале

Вот-вот стартует новый сезон Серии А, клубы готовятся к началу чемпионата и проводят последние предсезонные матчи. «Ювентус» не пожалел бывший игрок туринцев – Мората забил в ворота «Юве» три мяча из четырех голов «Атлетико». А вот «Рома», в которую перебрался Дибала, разгромила донецкий «Шахтер» со счетом 5:0.

Пауло хоть и не сумел забить, но показал отличную игру.

Перформанс аргентинца вызвал у болельщиков «бьянконери» ностальгию по ушедшим временам. Вот, что они пишут в социальных сетях:

Gaetano Isgrò: «Я фанат «Ювентуса», могу сказать, что наблюдать за игрой Дибалы ― настоящее удовольствие. Неважно, за какой клуб мы болеем, можно только наслаждаться, глядя на его футбол. Какое счастье, что он остался в нашем чемпионате».

Francesco Peralta: «Я поклонник «Юве» и «Палермо». Как же хороша «Рома»! Игра Дибалы заставила меня вспомнить лучшие времена «Палермо»!»

Emanuele Mingolla: «Его выступление за «Рому» напомнило мне игру Дибалы при Сарри. Я болею за «Ювентус», я очень тяжело переживал уход Пауло. Желаю ему всего наилучшего. И «Роме» тоже, клуб этого заслуживает. У них формируется отличная команда с хорошими игроками и прекрасным тренером».

Gaetano: «Пауло, иди и разнеси этот мир! С наилучшими пожеланиями, от фаната «Ювентуса»!»