Капелло утверждает, что «Рома» и «Ювентус» теперь на одном уровне

Фабио Капелло заявил, что «Рома» находится на одном уровне с «Ювентусом». Туринский клуб изо всех сил пытается укрепить состав, чтобы оставаться конкурентоспособным.

«Ювентус» остался без трофеев в прошлом сезоне, этим летом клуб подписывает новых игроков, чтобы изменить ситуацию. Анхель Ди Мария, Глейсон Бремер и Поль Погба присоединились к составу Макса Аллегри, правда француз уже получил серьезную травму.

Другие клубы Серии А тоже не сидели сложа руки и повысили качество своих команд.

К «Роме» присоединился Пауло Дибала, Ниманья Матич и Джини Вейналдум. Фабио Капелло считает, что теперь команда Моуринью на одном уровне с «Ювентусом».

«В данный момент только «Интер» на шаг впереди других, при условии, что они не продадут Шкриньяра и Дюмфриса. А «Рома» теперь на одному уровне с «Ювентусом», у которого есть свои проблемы», - цитирует Капелло Il Bianconero.