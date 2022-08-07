📹Традиционный прием в особняке Аньелли: президент призывает отметить трофеями 100-летний юбилей владения семьи Аньелли «Ювентусом»

В прошлый четверг «Ювентус» возродил старую традицию в Вильяр-Перосе, проведя товарищеский матч между первой и молодежной командами в поместье, принадлежащем семье Аньелли.

Официальный канал клуба на YouTube поделился видео с лучшими моментами «из-за кулис», можно увидеть, как президент клуба Андреа Аньелли и покровитель Бьянконери Джон Элканн приветствуют игроков в семейном особняке.

Андреа Аньелли отметил значение 2023 года для клуба – в этом году исполняется 100 лет с тех пор, как семья Аньелли владеет «Ювентусом». Это рекордный срок среди футбольных клубов, никому еще не удавалось удержать клуб в собственности столь долгое время. Президент призвал футболистов посвятить сезон семье, поддерживающей клуб и воздать им должное, завоевав новые трофеи.

Из особняка футболисты направляются на поле, где их встречают восторженные болельщики. Подопечные Макса Аллегри выиграли матч со счетом 2:0 благодаря голам Мануэля Локателли и Леонардо Бонуччи.