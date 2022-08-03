📹 Конте или Капелло? Дель Пьеро рассказал, кто был наиболее строгим тренером «Ювентуса»

Алессандро Дель Пьеро провел 19 лет в Турине и работал с разными тренерами на протяжении своей карьеры.

В недавнем интервью ESPN легенду «Ювентуса» спросили, кто был самым строгим тренером: Фабио Капелло или Антонио Конте?

Нападающий рассказал, как и Конте, и Капелло всегда хотели побеждать, даже в товарищеском матче в предсезонке, а Капелло кричал на команду в раздевалке в перерыве, когда они побеждали 3-0, опасаясь, что во втором тайме футболисты могут расслабиться.

«Для них обоих не существовало товарищеских матчей, даже в первый матч предсезонки нужно было побеждать, быть сконцентрированными, показывать хорошую игру. Смешно, что Капелло часто злился в перерыве, когда мы вели с крупным счетом.

Мы побеждали в Сиене 3-0, вернулись в раздевалку и даже не особо говорили об этом, не улыбались, но Капелло волновался, что во втором тайме нам не хватит концентрации во втором тайме, и он начал орать: «Вы должны делать то, вы должны делать се». Мы переглянулись – непонятно, мы выигрываем 3-0 или проигрываем 3-0».