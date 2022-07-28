«Юве» боится, что Погба не сможет играть до 2023 года: у Поля есть два варианта лечения

Но его возвращение в клуб не пошло по плану: на прошлой неделе на тренировке полузащитник получил разрыв латерального мениска в правом колене.

Первоначально предполагалось, что 29-летнему игроку сделают операцию в Соединенных Штатах, где «Ювентус» продолжает свой предсезонный тур.

Но вместо этого он вылетел обратно в Италию для дальнейшего обследования.

Итальянская газета La Gazetta dello Sport утверждает, что есть два потенциальных курса лечения Погба, один из которых, возможно, исключает его до 2023 года.

Первым вариантом было бы удаление части мениска, что выбило бы Погба из игры на 40-60 дней.

Однако говорят, что такое больше подходит для молодых игроков и может повлиять на подвижность полузащитника.

Менее рискованным вариантом является наложение швов, но это может привести к тому, что Погба пропустит четыре-пять месяцев футбола.

Если он выберет второй вариант, Погба вряд ли успеет к чемпионату мира в Катаре, который стартует 21 ноября.