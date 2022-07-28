ЧМ окажет влияние, не менее 3 месяцев на полное восстановление: топ-врач Италии разобрал травму Погба

Врач сборной доктор Кастеллаччи, один из самых крутых спортивных врачей Италии, дал эксклюзивное интервью TuttoJuve, комментируя недавнюю травму, полученную Погба.

«В зависимости от того, как будет восстанавливаться Погба, лечение может занять около 45-60 дней, но есть риск рецидива.

Для решения корневой проблемы необходимо более серьезное вмешательство, при котором сроки восстановления составляют не менее 3 месяцев.