ЧМ окажет влияние, не менее 3 месяцев на полное восстановление: топ-врач Италии разобрал травму Погба

Врач сборной доктор Кастеллаччи, один из самых крутых спортивных врачей Италии, дал эксклюзивное интервью TuttoJuve, комментируя недавнюю травму, полученную Погба.
«В зависимости от того, как будет восстанавливаться Погба, лечение может занять около 45-60 дней, но есть риск рецидива.
Для решения корневой проблемы необходимо более серьезное вмешательство, при котором сроки восстановления составляют не менее 3 месяцев.
В лучшем случае он мог бы вернуться в конце сентября/начале октября. К сожалению, он получил травму во время подготовки, это не помешало ему завершить тренировочный процесс. И в этом смысле ему также придется восстанавливаться.
Подготовка проводится для того, чтобы игрок был в отличной форме в начале сезона. Теперь ему нужен новый план восстановления не только в плане лечения, но и в дальнейших тренировках, чтобы поставить его на один уровень с другими. И вдобавок будет перерыв из-за чемпионата мира. Тренерам в этом сезоне придется подсчитывать нагрузки и учитывать перерывы, состояние, в котором игроки вернутся.
Чемпионат мира в декабре все меняет. К счастью, у «Ювентуса» сильная команда, они все проанализируют с научной точки зрения".
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