Бывший директор «Ювентуса» уверен: такие успешные клубы, как «Юве», не думают о прибыли, когда тратят деньги

Бывший директор «Ювентуса» Марко Фассоне настаивает, что успех «Ювентуса» и «Интера» показывает, что прибыль не является приоритетом для топ-клубов, когда они тратят деньги.

«Юве» - один из самых успешных клубов Италии, они много тратят на покупку игроков, чтобы усилить команду.

Однако, даже когда «Ювентус» выигрывал Скудетто, то все равно мог заработать меньше, чем клуб, занявший последнее место в АПЛ. Но это не останавливало «Юве» от дальнейших трат. Фассоне считает, что успеха в итальянском футболе можно достичь, если вкладывать много денег и не ждать доходов сразу.

«Если «Юве», «Милан» и «Интер» капитализировали больше, чем другие, за последние 10 лет, это означает, что если вы хотите побеждать, расходы должны быть выше, чем доходы», - цитирует Фассоне Calciomercato.

Деньги сопутствуют успеху в футболе, это подтверждают «ПСЖ» и «МанСити», доминируя в своих домашних чемпионатах. «Ювентус» также доказал это в Серии А. «Интеру» пришлось очень много потратить, чтобы сбросить «Старую Синьору» с пьедестала. Будем надеяться, что инвестиции «Юве» этим летом вернут клубу успех.