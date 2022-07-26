«Давняя проблема»: предыстория травмы колена Погба

Вчера вечером «Ювентус» огорошил болельщиков сообщением о травме Погба. На тренировке Поль повредил мениск.

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что французу не избежать операции, после которой восстановление займет порядка двух месяцев, а значит, Погба не появится на поле как минимум до конца сентября.

Оказалось, что повреждение мениска вызвано проблемой, с которой француз имел дело в течение некоторого времени, еще выступая за «МЮ». Теперь пришло время решить вопрос окончательно.

Уже очевидно, что Погба пропустит весь август, а следовательно и старт Серии А, а также, вероятно, первые туры Лиги чемпионов, которые пройдут 6 и 13 сентября.

Если история пойдет по худшему сценарию и Поль вернется в строй в октябре, успеет ли он набрать достойную форму, чтобы принять участие в катарском чемпионате мира, который стартует в ноябре?