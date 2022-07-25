Туринская Старушка
Блог

«Мистер, вы ушиблись»: Влахович и Аллегри в шутку зарубились на тренировке

Клубы
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Сегодня на утренней тренировке «Ювентуса» в Лос-Анджелесе, втором этапе летнего тура в США, состоялось шоу между господином Аллегри и его подопечными Влаховичем и Маккенни.

В конце тренировки два бьянконери предложили тренеру побить по воротам вот с такой позиции: 

Маккенни жалуется, что у него мало места для удара, а Влахович забивает дважды. Затем на сцену выходит Массимилиано Аллегри, который сначала высмеивает техасца за ошибку на 2-м ударе: «У тебя ноги хрипят, Уэс!» а затем бросает вызов сербу, снимая обувь и носки, чтобы пробить.

Провокация Влаховича была незамедлительна: «Мистер, вы ушиблись!» и ответ Аллегри: «Дусан, оставь меня в покое»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные