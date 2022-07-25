Алессандро Неста: «Юве» обязан побеждать в Серии А в этом сезоне»

Алессандро Неста настаивает, что «Ювентус» обязан добиться успеха после такого плодотворного трансферного окна. К туринскому клубу присоединились Анхель ди Мария, Поль Погба и Глейсон Бремер. Состав существенно сильнее, чем в прошлом сезоне, по крайней мере на бумаге.

Макс Аллегри выигрывал Серию А на протяжении пяти сезонов у руля команды во время своего первого этапа. Тренер надеялся продолжить свою успешную серию после возвращения, но этого не произошло.

Неста считает, что состав команды достаточно укрепили, и теперь в Турин должен вернуться успех.

«Юве» после всех трат на усиления, обязан побеждать, во всяком случае в Серии А. В прошлом году им пришлось тяжело, но теперь нужно взять трофей!», - цитирует Несту TuttoJive.