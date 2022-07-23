📹Анхель Ди Мария жестко столкнулся с арбитром в дебютном матче за «Ювентус»

«Ювентус» провел свой первый матч в рамках предсезонки против мексиканской «Гуадалахары», одержав победу 2-0 в Лас-Вегасе.

Марко Де Граса и Маттиа Компаньон отметились голами за «Ювентус». В матче дебютировал новичок команды Анхель Ди Мария и чуть было не получил травму. Виноват в этом был судья встречи!

Ди Мария и главный арбитр жестко столкнулись в стиле NFL. Замедленный повтор показывает, насколько неприятным было столкновение: судья, кажется, непреднамеренно врезался и ударил Ди Марию рукой, оба оказались на газоне.

Досадный инцидент произошел на 35й минуте игры, к счастью, Ди Мария смог продолжить.

«Ювентусу» предстоят более сложные предсезонные испытания в предстоящих играх против «Барселоны», «Мадрида» и «Атлетико».

После матча Макс Аллегри не удержался от комментария:

«Я сказал арбитру, что мы играем в футбол, но я не ожидал, что он начнет играть в американский футбол и бороться с нашими футболистами».