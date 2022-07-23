Туринская Старушка
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Дебют Погба и Ди Марии: предполагаемый состав «Ювентуса» на матч с «Гвадалахарой»

Бремер Бремер
Поль Погба Поль Погба
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Ювентус Ювентус
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«Ювентус» готов сыграть свой первый товарищеский матч в США. Туринцы встретятся с мексиканской «Гвадалахарой» на стадионе «Аллегиант» в Парадайзе.

Массимилиано Аллегри, вероятно, сделает ставку на схему 4-3-3. Бремер вряд ли выйдет в старте, Ругани займет его место в защите вместе с Бонуччи.

А вот Погба и Ди Мария должны появиться на поле с первых минут встречи. Француз составит компанию в полузащите Закарии и Локателли. Аргентинец же повеселится в атаке вместе с Влаховичем и Мойзе Кином.

Состав «Юве» на матч с «Гвадалахарой» может выглядеть так:

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