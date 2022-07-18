Туринская Старушка
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Видео дня: Погба показывает шикарный контроль и финты на тренировке «Юве»

Поль Погба Поль Погба
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Поль Погба, похоже, вернулся в свою лучшую форму. 

Этим летом 29 -летний футболист вернулся в Турин после того, как в конце июня истек его контракт с «Манчестер Юнайтед». Его выступление на «Олд Траффорд» обернулось катастрофой, отношения с «МЮ» испортились. Он надеется, что его второе пребывание в «Ювентусе» принесет ему больше успеха. 

Погба выглядел в отличной форме после того, как появилось видео, демонстрирующее невероятное мастерство полузащитника. 

Поль устроил красоту на тренировке «Юве»:

Похоже, Погба загорелся желанием вновь обрести свою лучшую форму в новом сезоне. Когда он вернулся в Турин, его встретили как героя. Во время своей первой пресс-конференции он пообещал добиться большего. 

Он сказал: «Я верю в судьбу, я доволен выбором, который я сделал. Такова жизнь. Я счастлив сейчас».

«Это правда, что я иногда был травмирован. Тренер, команда, смена ролей — все это меня немного блокировало». 

 

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