Туринская Старушка
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Как выглядит состав «Юве» прямо сейчас: проблемы в центре защиты, нехватка фланговых игроков

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Недостаток состава «Ювентуса» в центре обороны может стать самым слабым местом нового сезона.

После ухода Де Лигта у Аллегри будут только Бонуччи, Ругани и Гатти.

Ходят разговоры о Бремере или Габриэле, но этого может быть недостаточно.

 

Не хватает игрока и справа в атаке.

Куадрадо может менять Ди Марию, но Хуан может играть и справа в защите. «Ювентусу» еще предстоит усердно работать на рынке, чтобы поднять уровень команды и вернуться к конкурентоспособности как в Италии, так и в Европе.

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