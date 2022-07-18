Как выглядит состав «Юве» прямо сейчас: проблемы в центре защиты, нехватка фланговых игроков

После ухода Де Лигта у Аллегри будут только Бонуччи, Ругани и Гатти.

Ходят разговоры о Бремере или Габриэле, но этого может быть недостаточно.

Не хватает игрока и справа в атаке.

Куадрадо может менять Ди Марию, но Хуан может играть и справа в защите. «Ювентусу» еще предстоит усердно работать на рынке, чтобы поднять уровень команды и вернуться к конкурентоспособности как в Италии, так и в Европе.