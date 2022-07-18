Туринская Старушка
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Агента Де Лигта заметили в Турине. Стало известно, когда защитник перейдет в «Баварию»

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Ожидается, что «Бавария» доработает окончательные детали трансфера Маттейса де Лигта, и в ближайшие часы соглашение с «Ювентусом» станет еще ближе.

Kicker сообщает, что завтра центральный защитник отправится в США. Во вторник вечером игрок присоединится к команде и приступит к тренировкам.

Мюнхенская «Бавария» заплатит 70 миллионов евро + 10 миллионов евро бонуса за голландского защитника, который подпишет пятилетний контракт до 2027 года по 12 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Агент Маттейса де Лигта Рафаэла Пимента сегодня находится в Турине, чтобы встретиться с руководством «Ювентуса» и, наконец, завершить сделку.

В этот момент игрок проводит последнюю тренировку с командой Массимилиано Аллегри, а затем ближе к вечеру отправляется в Мюнхен.

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