Агента Де Лигта заметили в Турине. Стало известно, когда защитник перейдет в «Баварию»

Ожидается, что «Бавария» доработает окончательные детали трансфера Маттейса де Лигта, и в ближайшие часы соглашение с «Ювентусом» станет еще ближе.
Kicker сообщает, что завтра центральный защитник отправится в США. Во вторник вечером игрок присоединится к команде и приступит к тренировкам.
Мюнхенская «Бавария» заплатит 70 миллионов евро + 10 миллионов евро бонуса за голландского защитника, который подпишет пятилетний контракт до 2027 года по 12 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Агент Маттейса де Лигта Рафаэла Пимента сегодня находится в Турине, чтобы встретиться с руководством «Ювентуса» и, наконец, завершить сделку.
В этот момент игрок проводит последнюю тренировку с командой Массимилиано Аллегри, а затем ближе к вечеру отправляется в Мюнхен.
Rafaela Pimenta ist zum Treffen mit den Verantwortlichen von Juventus eingetroffen, um den Transfer von Matthijs de Ligt zu den Bayern abzuschließen [🎥 @romeoagresti]pic.twitter.com/dHMZZ9QX3z— FC Bayern München News (@BayernPortal) July 18, 2022
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