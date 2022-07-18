Туринская Старушка
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От Погба до Ди Марии, половина состава «Юве» в бассейне у Дибалы

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После утреннего матча с «Пинероло» бывшие товарищи по команде собрались у Пауло Дибалы, который находится в Турине и ждет, когда определится его будущее.

Здорово провести воскресенье с друзьями, решили игроки «Ювентуса», собравшись у Пауло Дибалы. Фотографией в социальных сетях поделился Анхель Ди Мария, который только приехал в Турин, но отлично знает Дибалу по сборной Аргентины.

Также среди гостей были замечены недавно вернувшийся в «Ювентус» Поль Погба, Алекс Сандро, Данило и Артур.

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