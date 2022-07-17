Туринская Старушка
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Стало известно, на какой позиции в «Юве» будет играть Погба

Поль Погба Поль Погба
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Турин охватила настоящая «погбамания» после возвращения француза в «Юве». Неделя тренировок в подошла к концу, сейчас «бьянконери» готовятся покинуть Италию и вылететь в США. 

JuventusFC on Twitter: "📸 The photo you've been waiting for… 🤩 https://t.co/oJ1eakBN1Z" / Twitter

Тем временем издание TuttoSport сообщает, что Аллегри определился с тем, какую роль Погба будет играть в «Ювентусе». В сезоне 2022/23 мы увидим Поля на позиции левого полузащитника.  

На первых тренировках Погба продемонстрировал прекрасное видение игры и классные удары из-за пределов штрафной. Конечно, мы помним знаменитые слова Поля о своем универсализме, но позиция Погба в «Юве» уже определена. 

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