Стало известно, на какой позиции в «Юве» будет играть Погба

Турин охватила настоящая «погбамания» после возвращения француза в «Юве». Неделя тренировок в подошла к концу, сейчас «бьянконери» готовятся покинуть Италию и вылететь в США.

Тем временем издание TuttoSport сообщает, что Аллегри определился с тем, какую роль Погба будет играть в «Ювентусе». В сезоне 2022/23 мы увидим Поля на позиции левого полузащитника.

На первых тренировках Погба продемонстрировал прекрасное видение игры и классные удары из-за пределов штрафной. Конечно, мы помним знаменитые слова Поля о своем универсализме, но позиция Погба в «Юве» уже определена.