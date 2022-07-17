Журналист предлагает «Ювентусу» последовать примеру «Барселоны» и продлить контракт со звездой клуба

В конце прошлого сезона многие болельщики «Барселоны» и просто любители футбола считали, что Усман Дембеле сыграл свой последний матч на «Камп Ноу». Но в итоге француз продлил контракт с клубом еще на два года.

Возможно, Дембеле считал, что став свободным агентом, он получит куда больше предложений. Реальность оказалась иной.

Журналист издания La Gazzetta dello Sport Стефано Агрести предлагает «Ювентусу» последовать примеру «Барселоны» и подписать новое соглашение с Пауло Дибалой.

Итальянский журналист считает, что Дибале сейчас сложно найти новый клуб из-за того, что в нем видят игрока, склонного к травмам, хотя по статистике, в прошлом сезоне аргентинец сыграл важную роль в своей команде. Дибала был лучшим нападающим в составе «Ювентуса», забив 15 голов, 10 из них в Серии А.

Ранее было много разговоров об интересе к Пауло со стороны «Интера», но у «нероадзурри» достаточно нападающих, особенно после возвращения Лукаку.

Дибала остается любимцем болельщиков туринского клуба и мог бы поддержать Душана Влаховаича в атаке в будущем сезоне.