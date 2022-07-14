Аллегри предвкушает тур по США и отмечает важную роль Маккенни в команде

С 22 по 30 июля «Ювентус» проведет ряд товарищеских матче в США в рамках международного турнира Soccer Champions Tour.

«Юве» начнет с противостояния с мексиканским клубом «Гвадалахара», которое состоится в Лас-Вегасе 22 июля. Через четыре дня итальянцы встретятся с «Барселоной» Хави в Далласе, после чего сыграют против «Мадрида» в Лос-Анджелесе.

Макс Аллегри и Душан Влахович отвечали на вопросы журналистов перед стартом тура.

Главный тренер говорил о том, что его футболисты рады сыграть в США с престижными клубами на глазах болельщиков, а также прокомментировал будущее американца Уэстона Маккенни в команде.

«Для нас большое удовольствие и честь принимать участие в турнире, это очень важные игры для предсезонки, нам предстоит противостояние топ-клубам. А что касается Маккенни, то он игрок «Ювентуса» и очень важен для команды. К сожалению, в прошлом году он пропускал игры из-за травмы, которую получил в Лиге Чемпионов, но сейчас он готов отправиться с нами в США».

«У Уэстона будет шанс сыграть и провести отличный сезон в «Ювентусе».