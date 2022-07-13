«В Манчестере я стал мужчиной». Погба не считает переход в «МЮ» ошибкой

Поль Погба рассказал о своем пребывании в «Манчестер Юнайтед» после подписания контракта с «Ювентусом».

На пресс-конференции полузащитник объяснил, что его решение подписать контракт с «красными дьяволами» в 2016 году не было ошибкой.

«Я верю в судьбу… Все решения, которые я принимал в своей карьере и в своей жизни - я очень доволен сделанными выборами. Но... Я очень доволен годами, которые провел в «Манчестер Юнайтед», потому что я многому научился, я стал мужчиной, когда был там».

Это не было ошибкой — вовсе нет. Я был очень счастлив там, но никогда не знаешь, что может случиться. Может быть, если бы я выиграл что-то, выбор был бы другим, но сейчас я очень счастлив быть здесь, и я рад, что вернулся в «Ювентус».

Однако «Манчестер Юнайтед» вряд ли с гордостью будет вспоминать подписание Погба - клуб дважды терял француза в качестве свободного агента, и оба раз игрок уходил в «Ювентус».

29-летний француз провел за «красных дьяволов» 232 матча, забив 39 голов и отдав 51 результативную передачу. Он помог клубу выиграть титул Лиги Европы и Кубок Английской лиги.