«Отказать было невозможно!»: Ди Мария раскрыл подробности долгих переговоров с «Юве»

Сегодня состоялась презентация и первая пресс-конференция Ди Марии в качестве игрока «Ювентуса». В беседе с журналистами Анхель рассказал о том, как шли переговоры с туринцами. Вот несколько ключевых моментов с пресс-конференции.

Первоначальный план

«Изначально я хотел вернуться в Аргентину, но все изменилось, сейчас я очень спокоен и постараюсь выложиться на полную в "Ювентусе"».

Как «Ювентус» убедил Ди Марию переехать в Турин

«Когда такой важный клуб, как "Ювентус", стоит на своем в течение сорока дней, отказать практически невозможно! Клуб ждал меня, когда закончился чемпионат Франции, а также когда я играл за сборную, затем была еще небольшая заминка. Я хотел немного отдохнуть, а затем с головой нырнуть в это новое приключение. Как раз перед тем, как закончился отпуск, я сообщил клубу о своем решении».

Ди Мария подписал годовой контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон.