Четыре причины успеха Погба в «Ювентусе»

«Ювентус» подписал Погба и Ди Марию – двух игроков, в чьих высоких футбольных качествах нет сомнения. Футболисты способны вернуть «бьянконери» на путь, усыпанный победами.

На успех Погба также намекает его предыдущий опыт игры за «Юве». Поль понимает, каково носить «черно-белую» футболку, он знаком с тренером, знает особенности итальянского чемпионата.

Давайте подробнее рассмотрим четыре причины, указывающие на то, что Погба способен привести свою новую команду к успеху.

1. Желание возродить карьеру

Карьеру Погба в «Манчестер Юнайтед» сложно назвать успешной. Единственное светлое пятно в этом черном периоде профессиональной жизни француза – победа в Лиге Европы. В «Ювентусе» Поль попытается любой ценой вернуть себе статус одного из самых талантливых игроков своего поколения.

2) Приближение чемпионата мира

Чемпионат мира уже стучится в наши двери, нет сомнения в том, что Поль будет крайне мотивирован в преддверии главного футбольного события. Погба всегда хорошо выступает в сборной, он захочет показать себя с наилучшей стороны до старта турнира, чтобы блеснуть в Катаре и вместе со сборной Франции защитить титул чемпиона мира.

3) Фактор Аллегри

В Манчестере Поль так и не смог построить нормальных отношений ни с одним из тренеров. При этом за два года под руководством Аллегри Погба становился чемпионом Италии и дошел до своего единственного финала Лиги чемпионов. Думается, Поль настроен повторить успех, которого он достиг, работая вместе с итальянским тренером.

4) Серия А

Поль отлично знаком с чемпионатом Италии, ему не понадобится время на адаптацию. Нужно признать, что, в отличие от АПЛ, в Серии А Погба будет качественно выделяться на фоне других полузащитников и наконец сможет занять свое место под солнцем.