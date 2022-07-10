Погба попросили подписать футболку «МЮ» в аэропорту Турина. Поль отказался

Поля Погба попросили подписать футболку «Манчестер Юнайтед» после приземления в Турине, и его реакция была очень красноречивой.
Игрок сборной Франции покинул «Юнайтед» в качестве свободного агента в прошлом месяце, за шесть лет на «Олд Траффорд» у него были бурные отношения с болельщиками.
Многие сомневаются в приверженности Погба клубу и считают, что он никогда не проявлял лидерских качеств, ожидаемого от полузащитника, стоимость которого составляет 89 миллионов фунтов стерлингов.
Погба близок к завершению возвращения в «Ювентус», из которого он ушел в «МЮ» в 2016 году, и в аэропорту его встретили толпы болельщиков.
29-летнего футболиста попросили подписать футболки, и он с радостью сделал это, пока кто-то не показал красную футболку «Юнайтед».
Посмотрев еще раз, Погба поднял руку и погрозил пальцем, прежде чем вернуться к подписанию футболок «Ювентуса».
Когда Погба вернулся в «Юнайтед», он был самым дорогим игроком в мире, и ему было поручено вернуть «красных дьяволов» на вершину.
Он выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы в своем дебютном сезоне под руководством Жозе Моуринью.
Однако начали возникать проблемы, и ссора с Моуринью привела к увольнению «особенного» в декабре 2018 года.
Сульшер стал тренером, и это была единственная кампания, в которой Погба сумел забить двузначное число голов в чемпионате, забив 13, когда «Юнайтед» финишировал шестым. В следующие два года Погба столкнулся с проблемами травм и напряженностью между ним и фанатами.
Это достигло апогея в апреле, когда Погба освистали с поля после замены в матче с «Норвич Сити».
Ну а затем был нашумевший фильм о Погба, где он раскритиковал "МЮ" за якобы слабое предложение о новом контракте.
Теперь Поль снова в Италии.
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