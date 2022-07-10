Погба попросили подписать футболку «МЮ» в аэропорту Турина. Поль отказался

29-летнего футболиста попросили подписать футболки, и он с радостью сделал это, пока кто-то не показал красную футболку «Юнайтед».

Посмотрев еще раз, Погба поднял руку и погрозил пальцем, прежде чем вернуться к подписанию футболок «Ювентуса».

Когда Погба вернулся в «Юнайтед», он был самым дорогим игроком в мире, и ему было поручено вернуть «красных дьяволов» на вершину.

Он выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы в своем дебютном сезоне под руководством Жозе Моуринью.

Однако начали возникать проблемы, и ссора с Моуринью привела к увольнению «особенного» в декабре 2018 года.

Сульшер стал тренером, и это была единственная кампания, в которой Погба сумел забить двузначное число голов в чемпионате, забив 13, когда «Юнайтед» финишировал шестым. В следующие два года Погба столкнулся с проблемами травм и напряженностью между ним и фанатами.

Это достигло апогея в апреле, когда Погба освистали с поля после замены в матче с «Норвич Сити».

Ну а затем был нашумевший фильм о Погба, где он раскритиковал "МЮ" за якобы слабое предложение о новом контракте.

Теперь Поль снова в Италии.