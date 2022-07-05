«Увидеть его в цветах другого клуба будет очень странно», – Дель Пьеро о Дибале

Легендарный капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался об уходе Пауло Дибалы из «Юве» в прямом эфире телеканала Sky Sport.

«Увидеть его в цветах другого клуба будет очень странно. Пауло способен играть с любым нападающим и полузащитником. Я очень удивлен тем, что он еще не нашел новый клуб», — сказал Дель Пьеро.

Действительно, Дибала до сих пор не подписал контракт с новой командой, вероятно, это связано с завышенными требованиями его агента.

Напомним, что Пауло интересуются «Интер», «Милан», «Наполи» и некоторые другие клубы. На данный момент наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры аргентинца является «Интер», агент Дибалы уже встречался с представителями «нерадзурри».