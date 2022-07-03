Когда «Ювентус» начнет предсезонную подготовку?

«Ювентус» готовится к официальному старту сезона 2022/23. В рамках подготовки «бьянконери» уже запланировали три товарищеских матча на конец июля. Официальная подготовка к сезону начнется 11 июля и завершится отдыхом игроков в J-Hotel.

Три товарищеских матча

1) «Ювентус» — Депортиво «Гвадалахара»: пятница, 22 июля, стадион «Аллегиант» в Лас-Вегасе.

2) «Ювентус» — «Барселона»: вторник, 26 июля, стадион «Коттон Боул» в Далласе.

3) «Ювентус» — «Реал» Мадрид: суббота, 30 июля, стадион «Роуз Боул» в Лос-Анджелесе.

Дата товарищеского матча между «Ювентусом» и мадридским «Атлетико», который состоится в Тель-Авиве, вероятно, в августе, еще не определена.