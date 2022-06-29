Туринская Старушка
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«Клуб готов побеждать», – Фабио Капелло не сомневается в силе «Ювентуса», но не уверен в будущем Дибалы

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Фабио Капелло Фабио Капелло
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Фабио Капелло дал интервью изданию Il Giornale, итальянец рассказал о «Ювентусе» и высказал несколько своих мыслей о Дибале.

О «Ювентусе» 

«Я просто говорю, что "Ювентус" готов побеждать, они хотят забыть все то, что произошло в последние годы. "Юве" хочет снова выйти на первый план не только в Италии, но и в Европе: я думаю, это их план на следующий сезон».

О Дибале в «Интере» 

Дибала летом может стать игроком "Арсенала"

«У "Интера" так много нападающих и такой качественный состав, что я не вижу необходимости покупать Пауло. Он бесспорно отличный футболист, но у "нерадзурри" уже есть много техничных игроков, аргентинец кажется мне лишним».

Почти стопроцентные трансферы Ди Марии и Погба вернули энтузиазм фанат «Ювентуса». Трансферы «Юве» на этом не заканчиваются, мы надеемся увидеть в Турине еще несколько новых лиц. 

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