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Генеральный директор «Интера» высказался о трансфере Дибалы

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Слова босса «Интера» окончательно не пролили свет на будущее Дибалы.

Говоря о трансферных планах миланского «Интера», генеральный директор клуба Беппе Маротта сказал: «Мы встречались с агентами Пауло Дибалы, мы всегда изучаем возможности. Нужно изучить этот вопрос, найти новые пути. Чтобы бесповоротно решить с переходом Пауло, нужно провести еще несколько важных встреч. Для достижения окончательных договоренностей должны быть созданы правильные условия для обеих сторон. На данный момент трансфер Дибалы нельзя назвать завершенным».

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Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце месяца, аргентинец покидает клуб на правах свободного агента.

Сообщается, что «Барселона» отказалась от подписания Пауло, теперь «Интер» ― главный претендент на Дибалу. Агент аргентинца уже встречался с представителями миланской команды, что очень разозлило и расстроило поклонников «Ювентуса», которые не ожидали, что Пауло перейдет в стан главного соперника туринского клуба.

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