Бывший игрок «Ювентуса» уверен, что следующий сезон станет катастрофой

Бывший игрок «Ювентуса» Жозе Алтафини, выступавший за клуб с 1972 по 1976 год, пессимистично настроен относительно грядущего сезона. Экс-нападающий считает, что он будет крайне неудачным для футбола.

Сезон начнется намного раньше, чем обычно, потом прервется, чтобы мы смогли насладиться Чемпионатом мира в Катаре, после чего восстановится вновь.

Алтафини, выступавший и за Бразилию, и за Италию, считает, что это слишком сложное расписание для игроков.

«Этот сезон будет неудачным, прямо дерьмовым. Зачем так все усложнять? Сезон будет разорван из-за Чемпионата мира. Я думаю, что такой график существенно хуже того, что было раньше», - цитирует Алтафини Calciomercato.