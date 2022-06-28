«Что за команда это будет!». Касильяс поддерживает переход Ди Марии в «Ювентус»

Бывший капитан «Мадрида» Икер Касильяс считает, что «Ювентус», к которому в самое ближайшее время должен присоединиться Ди Мария, будет одной из сильнейших команд в предстоящем сезоне.

«Отличное решение Ди Марии. С Анхелем, Кьезой, Влаховичем и Погба…что за команда это будет! В Турине Ди Мария сможет отлично подготовиться к Мундиалю», - отметил Икер в интервью La Gazzetta dello Sport.

Касильяс и Ди Мария делили раздевалку в «Мадриде» на протяжении четырех сезонов (2010-2014), так что голкипер отлично знает аргентинца.

«Ди Мария осторожный парень, он всегда внимательно следил за собой, у него не было тяжелых травм. Думаю, что сейчас он в отличной форме. В Европе он всегда играл на высоком уровне, в топ-клубах. С Ди Марией «Юве» сделает шаг вперед. В ноябре начнется Чемпионат мира, разумеется, Анхель ищет команду, где сможет регулярно играть, чтобы наилучшим образом подготовиться к поездке в Катар».

«В 34 года Анхель – отличный игрок. Возраст сейчас относительное понятие, карьера футболиста сегодня длится дольше. Достаточно вспомнить моего друга Буффона, которому 44 года, есть много полевых игроков, которым больше 30, но они в великолепной форме, как те же Бензема и Модрич».

«Ювентус» сделал ставку на футболиста, который умело действует в разных зонах на поле. Когда мы выиграли Десиму с «Мадридом», то Анчелотти изменил позицию Ди Марии в середине сезона, он справился отлично…Анхель может действовать в атаке, может в центре поля – это умный игрок, который отлично разбирается в футболе. Он может стать одним из ключевых игроков «Юве», вы только вспомните его мощеные удары», - заявил Касильяс.

Официального подтверждения трансфера пока нет, но по данным итальянских СМИ, аргентинец уже договорился с «Ювентусом».16:39