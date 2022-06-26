Туринская Старушка
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«Ювентус» ещё не купил ни одного игрока этим летом. Всё из-за стагнации экономики итальянских клубов

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После нескольких скверных сезонов «Ювентусу» необходимо усиление, но действия клуба на трансферном рынке ограничиваются новой политикой заработной платы.

Аллегри: «Ювентус» выбыл из гонки за титул» ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

«Ювентус» уже лишился троих из одиннадцати футболистов стартового состава. Контракт Федерико Бернардески не был продлен, как и контракт Пауло Дибалы, лучшего бомбардира сезона 2021/22 годов, забившего 15 голов во всех турнирах, а арендованный Альваро Мората вернулся в «Атлетико» Мадрид. Не будем забывать про ушедшего капитана «Юве», Джорджио Кьеллини перебрался в Лос-Анджелес. «Старая Синьора» также готова расстаться с Маттейсом Де Лигтом и Адриеном Рабьо. 

Итальянское горе

На данный момент Де Лигт ― самый высокооплачиваемым игрок Серии А, он получает 8 миллионами евро в год. «Ювентус» готов предложить такую же сумму Полю Погба, нарушив при этом свою политику сокращения заработной платы. Агент француза Рафаэла Пимента, сменившая покойного Мино Райолу, на этой неделе отправилась в Турин, чтобы решить последние вопросы грядущего возвращения игрока «Манчестер Юнайтед» в Турин, который он покинул в 2016 году.

Источник: Погба все ближе к переходу в «Ювентус» | Футбол 24

Итальянские клубы страдают от экономической стагнации ― стадионы стареют, телевизионные права плохо продаются за границей и так далее ―  потому топовым командам страны все труднее выплачивать высокую зарплату звездным игрокам из зарубежных чемпионатов. Это, в частности, негативно влияет на трансфер Анхеля Ди Марии в «Ювентус». Аргентинец, которым также интересуется «Барса», не хочет потерять в деньгах при переезде из Франции в Италию.

Таким образом за восемь дней до возобновления тренировок «Ювентус» еще никого не подписал. Клубу срочно нужно что-то придумать.

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