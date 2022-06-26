«Ювентус» ещё не купил ни одного игрока этим летом. Всё из-за стагнации экономики итальянских клубов

После нескольких скверных сезонов «Ювентусу» необходимо усиление, но действия клуба на трансферном рынке ограничиваются новой политикой заработной платы.

«Ювентус» уже лишился троих из одиннадцати футболистов стартового состава. Контракт Федерико Бернардески не был продлен, как и контракт Пауло Дибалы, лучшего бомбардира сезона 2021/22 годов, забившего 15 голов во всех турнирах, а арендованный Альваро Мората вернулся в «Атлетико» Мадрид. Не будем забывать про ушедшего капитана «Юве», Джорджио Кьеллини перебрался в Лос-Анджелес. «Старая Синьора» также готова расстаться с Маттейсом Де Лигтом и Адриеном Рабьо.

Итальянское горе

На данный момент Де Лигт ― самый высокооплачиваемым игрок Серии А, он получает 8 миллионами евро в год. «Ювентус» готов предложить такую же сумму Полю Погба, нарушив при этом свою политику сокращения заработной платы. Агент француза Рафаэла Пимента, сменившая покойного Мино Райолу, на этой неделе отправилась в Турин, чтобы решить последние вопросы грядущего возвращения игрока «Манчестер Юнайтед» в Турин, который он покинул в 2016 году.

Итальянские клубы страдают от экономической стагнации ― стадионы стареют, телевизионные права плохо продаются за границей и так далее ― потому топовым командам страны все труднее выплачивать высокую зарплату звездным игрокам из зарубежных чемпионатов. Это, в частности, негативно влияет на трансфер Анхеля Ди Марии в «Ювентус». Аргентинец, которым также интересуется «Барса», не хочет потерять в деньгах при переезде из Франции в Италию.

Таким образом за восемь дней до возобновления тренировок «Ювентус» еще никого не подписал. Клубу срочно нужно что-то придумать.