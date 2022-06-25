«Он точно усилит команду». Ди Канио позитивно оценивает возвращение Погба в «Юве»

Паоло Ди Канио считает, возвращение Поля Погба в «Ювентус» позитивным явлением. Он уверен, что несмотря на неудачи в «МЮ», футболист жаждет добиться успеха.

Полузащитник в свое время ушел из «Ювентуса» в «МЮ» за рекордную сумму, но теперь готов вернуться в Турин.

В «МЮ» Погба высмеивали и не всегда это было связано с его футболом, Поль работал под руководством многочисленных тренеров и играл на разных позициях. Вне всяких сомнений, Макс Аллегри будет строить свою команду вокруг француза.

«Возвращение Погба повысит уровень Серии А – это очень хорошо. За последние три сезона ему пришлось нелегко. Сейчас Полю 29 и проявить себя в Италии – одна из последних возможностей для него. Уверен, что он полон желания преуспеть. Поль воодушевлен после всех трудностей в «МЮ», а «Ювентус» должен воспользоваться ситуацией и выжать максимум из его возвращения. Он точно усилит команду, я предвкушаю старт сезона», - заявил Ди Канио TuttoJuve.