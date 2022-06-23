Сколько «Ювентус» может заработать, избавившись от 10 игроков

Пока «Ювентус» занят поиском новых игроков, которые смогут повысить уровень команды, давайте посмотрим, сколько «Юве» может заработать на своих футболистах, выставленных на продажу.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» готов попрощаться с 10 игроками.

Начнем с Аарона Рэмзи, который возвращается из разочаровывающий аренды в «Рэйнджерс». Клуб и футболист ищут способ расторгнуть контракт за год до истечения его срока действия. Валлиец хочет получить отступные в размере 4 млн евро, клуб готов заплатить только половину.

Говоря о разочаровывающих полузащитниках, нельзя не упомянуть Артура, который также покидает «Ювентус». Стоимость бразильца оценивается в 40 млн евро, продажа по сниженной цене скажется на балансе клуба, поэтому он скорее всего уйдет в аренду, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость «Юве».

Третий полузащитник в списке – Адриен Рабьо. Француз привлек внимание «МЮ» и «Челси», он будет доступен для продажи за 15 млн евро.

Что касается Мойзе Кина, то «Ювентус» может подписать с ним постоянный контракт, прежде чем выставит на продажу. «Арсенал» и «ВестХэм» заинтересованы.

К Луке Пеллегрини также проявляют интерес английские клубы, в том числе «ВестХэм» и «Фулхэм». Он доступен за 10-15 млн.

Хотя «Торино» пока не воспользовался возможностью выкупить Роландо Мандрагору, итальянец все-таки либо останется в «Торино», либо перейдет в «Фиорентину». Его стоимость оценивается в 10 млн евро.

Юный вингер Лука Дзанимаккья может остаться в «Кремонезе» за 3 млн евро, а Маттео Брунори может быть продан за 5 млн.

Джакомо Вриони оценивается в 10 млн, после того, как завершил сезон в статусе лучшего бомбардира чемпионата Австрии, а голкипер Франко Исраэль перейдет в «Спортинг» за 1,2 млн.