Дибала предлагал себя «Барселоне». Клуб отказался

Этим летом аргентинец покидает туринский «Ювентус» в качестве свободного агента.

По данным Diario Sport, Пауло Дибала предложил себя «Барселоне» после того, как стало ясно, что «Ювентус» не собирается продлевать его контракт.

Однако предложение было немедленно отклонено одним из руководителей клуба Йорди Кройффом и главным тренером Хави.

Стиль игры Дибалы посчитали непригодным для «Барсы». Кроме того, его требования к зарплате считались слишком высокими для клуба, который все еще пытается сбалансировать финансовое состояние.

Этим летом 28-летний игрок намерен подписать контракт с миланским "Интером" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал шесть результативных передач за «Ювентус», но «бьянконери» отпустили его за отказ снизить зарплату.