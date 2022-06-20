Дель Пьеро уверен, что «Ювентус» станет сильнее с возвращением Погба

Алессандро Дель Пьеро прокомментировал возможное возвращение Поля Погба и Ромелу Лукаку в Серию А.

Оба футболиста покинули чемпионат Италии ради Английской Премьер Лиги, перейдя в «МЮ» и «Челси», соответственно.

Погба играл за «Юнайтед» с 2016, но теперь покидает клуб на правах свободного агента.

Лукаку перешел в «Челси» только прошлым летом, но сезон в Англии сложился для него неудачно.

Теперь ходят разговоры о возвращении бельгийца в «Интер», а француза – в «Ювентус».

Бывший игрок «Юве» и сборной Италии Дель Пьеро прокомментировал возвращение футболистов в Серию А.

«Я убежден, что возвращение таких чемпионов, как Лукаку и Погба только повысит уровень Серии А и будет удачным для чемпионата», - цитирует Дель Пьеро Tutto Sport.