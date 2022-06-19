Предательство Пауло или 10-й номер для Погба: «Юве» снял с продажи футболки Дибалы

Болельщики «Ювентуса» заметили, что футболки Пауло Дибалы были удалены из магазина, в отличие от футболок тех же Федерико Бернардески, Джорджо Кьеллини и Альваро Мораты, которые тоже покидают клуб.

Вероятно, все дело из-за возможного перехода Дибала в "Интер".

30 июня заканчивается контракт Пауло, который уже попрощался с болельщиками со слезами на глазах.

Этим летом также уйдут Мората, Бернардески и Кьеллини, но хотя их футболки по-прежнему продаются на официальном сайте «Ювентуса», это не относится к футболке Дибалы. Его номер 10 был удален с сайта, его больше нельзя купить.

Есть несколько разных предположений, в том числе идея, что его номер будет передан неминуемому новому подписанию "Юве" - Полю Погба, когда он прибудет из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.

Другая причина заключается в том, что фанаты «Ювентуса» чувствуют себя преданными из-за решения Дибалы подписать контракт с их заклятым соперником - «Интером».

Дибала провел семь лет в Турине, сыграв за клуб 293 матча и забив 115 голов.

28-летний нападающий сборной Аргентины согласовал с миланским клубом 4-летний контракт с зарплатой 6 млн евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на TyC Sport.

По данным источника, вместе с бонусами Дибала будет получать около 8 млн за сезон.

Футболисту осталось лишь пройти медосмотр в «Интере» и подписать соглашение.