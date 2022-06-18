«Ювентус» добился прогресса в переговорах с Ди Марией

Спустя несколько недель переговоров похоже, что «Ювентус» наконец- то добился прогресса в деле Анхеля Ди Марии.

Аргентинец покинул «ПСЖ» после семи лет в клубе. Он намерен завершить свою карьеру в «Росарио Сентраль», но хотел бы провести еще один сезон в Европе, чтобы увеличить свои шансы на попадание в сборную Аргентины во время Чемпионата мира.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» плотно общался с Ди Марией последние пару дней, и стороны близки к соглашению. Ожидается, что футболист подпишет контракт на год с зарплатой в 7 млн евро.

По сообщению источника, «Юве» смог убедить аргентинца, сделав лучшее предложение по сравнению с тем, что обещали ему «Барселона» и «Бенфика».

Макс Аллегри будет очень рад появлению в команде ветерана, после того, как «Ювентус» покинули Джорджо Кьеллини и Пауло Дибала.

Ди Марии уже 34 года, но он сохранил хорошую физическую форму, хотя его игровое время в «ПСЖ» было ограничено по решению Маурисио Почеттино.