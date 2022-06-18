Бывший игрок «Юве» ставит под сомнение трансферную политику клуба

Сальваторе Фрези сомневается в эффективности трансферной политики «Ювентуса» этим летом, считая, что Поль Погба и Анхель Ди Мария не на том этапе своей карьеры и не подходят клубу.

«Ювентус» был в упадке последние пару сезонов, но возвращение Макса Аллегри вселило надежду. Посмотрим, сможет ли команда побороться за титулы в предстоящим сезоне, поскольку отсутствие баланса стало серьезной помехой для «Юве» в завершившейся компании.

Болельщики клуба надеются, что «Ювентус» сможет решить свои проблемы во время трансферного окна, но бывший защитник Старой Синьооры Тото Фрези считает, что клуб неверно выбрал основные цели.

«Я не думаю, что Аллегри прав, выбирая игроков, которые сделали хорошую карьеру, но уже достигли определенного возраста. Я бы выбрал опытных игроков, но среднего возраста. «Юве» действительно должен вернуться к победам, но «Интер» становится все сильнее, как и «Милан». Непросто восстановить уровень после ухода Криштиану и травмы Кьезы. «Ювентусу» нужны сильные игроки», - заявил Фрези TMW.

Если Ди Мария действительно на завершающем этапе своей карьеры, то Погба в полон сил. Его период в «МЮ» был неудачным, но он может расцвести в «Ювентусе».