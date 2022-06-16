Массимо Паван считает, что «Юве» нужно минимум 6 новых игроков

Журналист Массимо Паван, специализирующийся на «Ювентусе», считает, что клуб должен серьезно вложиться в трансферы этим летом, чтобы подготовиться к новому сезону.

По итогам сезона 2021\22 «Юве» остался без трофеев, хотя усилил команду с помощью Душана Влаховича и Дениса Закарии в январе.

Этим летом стоит ожидать больших изменений: в клуб должен вернуться Поль Погба, а будущее Альваро Мораты пока неизвестно.

Если «Юве» хочет бороться за трофей в следующем сезоне, то трансферы необходимы. Паван составил перечень футболистов, которых советует подписать «Ювентусу».

«Юве» нужно усиление в нескольких зонах. Для того, чтобы играть по схеме 4-3-3 нам нужно как минимум шесть трансферов. Посмотрим, сможет ли клуб сделать это. Нужно продлить Морату, подписать Погба, Ди Марию, Костича и еще одного полузащитника, защитника и хотя бы одного вингера – это необходимый минимум».