«Ювентус» и Поль Погба договорились: стала известна предполагаемая зарплата футболиста

Хотя подтверждения приходится ждать несколько дольше, чем планировалось, ради Поля Погба можно и подождать. В конце концов, «Ювенутс» и футболист рассчитывают воссоединиться на несколько лет.

По информации La Gazzetta dello Sport, француз проведет каникулы в Майями, но его возвращение в «Ювентус» больше не подвергается сомнению. 29-летний футболист поставит свою подпись на контракте, гарантирующем ему 8 млн евро в год и 2 млн бонусами.

Благодаря закону о росте (относящемуся к иностранным спортсменам), «Юве» сэкономит 50% на налогах, так что чистая зарплата футболиста составит 15 млн евро.

Сторонам осталось обсудить некоторые детали, в том числе комиссию агенту, но это не должно стать проблемой.

Поль Погба должен присоединиться к «Ювентусу» во время предсезонки, которая стартует с 4 июля. Это позволит Максу Аллегри плотно поработать с футболистом, понять его лучшую позицию на поле.

Кроме того, возвращение Погба важно и с коммерческой, и с медийной точки зрения. «Ювентус» получит суперзвезду после ухода Пауло Дибалы.